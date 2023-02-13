285 bin öğrenci başka üniversitelerde okutulsun

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Rahime Hatun Mahallesi’nde çöken apartmanda annesini, babasını ve ablasını kaybeden, kendisi de 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Muhammet Mustafa Topak ile sohbet eden Akşener, lise öğrencisinin velisi olmayı teklif etti. Dayısının onayıyla Akşener, depremde ailesini kaybeden Topak’ın anneannesi olduğunu söyleyerek, “Artık bana Meral anneanne diyeceksin” dedi.

ÜNİVERSİTELERİN KAPATILMASI ÇOK YANLIŞ

Akşener, hastane ziyareti çıkışında yaptığı açıklamada, “Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış” dedi. Akşener, şöyle devam etti: “Sebebini söyleyeyim, diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır. Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız. 285 bin öğrenci var bu bölgede okuyan. Bu 285 bin öğrencinin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolu açılmalıdır. Lütfen bu işten vazgeçin.”