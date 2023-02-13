Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

285 bin öğrenci başka üniversitelerde okutulsun

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Osmaniye
285 bin öğrenci başka üniversitelerde okutulsun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye’de depremde yaralanıp tedavileri süren depremzedeleri ziyaret etti.

Haberin Devamı

Rahime Hatun Mahallesi’nde çöken apartmanda annesini, babasını ve ablasını kaybeden, kendisi de 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Muhammet Mustafa Topak ile sohbet eden Akşener, lise öğrencisinin velisi olmayı teklif etti. Dayısının onayıyla Akşener, depremde ailesini kaybeden Topak’ın anneannesi olduğunu söyleyerek, “Artık bana Meral anneanne diyeceksin” dedi.

ÜNİVERSİTELERİN KAPATILMASI ÇOK YANLIŞ

Akşener, hastane ziyareti çıkışında yaptığı açıklamada, “Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış” dedi. Akşener, şöyle devam etti: “Sebebini söyleyeyim, diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır. Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız. 285 bin öğrenci var bu bölgede okuyan. Bu 285 bin öğrencinin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolu açılmalıdır. Lütfen bu işten vazgeçin.”   

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Osmaniye

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi