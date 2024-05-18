28 Şubat generallerine afla tahliye

Haberin Devamı

Dosyaya göre, FETÖ üyeliği iddiasıyla halen tutuklu bulunan eski Savcı Mustafa Bilgili, 103 kişi hakkında, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2013 yılında dava açtı. Mahkeme, emekli orgeneraller İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak dahil 21 sanığa, ‘darbeye teşebbüs’ten müebbet hapis cezası verdi.

14 SANIK İÇİN ONAMA

- Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, emekli generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, Hakkı Kılınç, Aydan Erol, Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve İdris Koralp hakkındaki hükmü onadı. 16 sanık ise yeniden yargılanıyor.

- Yargıtay’ın kararının ardından rütbeleri geri alınan 14 sanık 2021’de cezaevine konuldu. Sanıklardan eski korgeneral Vural Avar (85), 2022 yılında hayatını kaybetti. Avar’ın ölümünün ardından, çeşitli tarihlerde aralarında Çevik Bir’in de bulunduğu 8 eski asker, sağlık gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla tahliye edildi.

Haberin Devamı

CEZAEVİNDE 5 KİŞİ KALMIŞTI

- Davanın simge isimleri Çetin Doğan (83), Fevzi Türkeri (82), Yıldırım Türker (82), Cevat Temel Özkaynak (78) ve Erol Özkasnak (77) tutuklu bulunuyordu. Adli Tıp Kurumu son bir yıl içinde haklarında “sürekli hastalık hali nedeniyle cezaevinde kalamaz” raporlarını sundu.

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu raporlar nedeniyle af yetkisini önceki akşam kullandı. Kararların Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından eski generaller tahliye oldu. Kararla kalan cezalar da kaldırıldı.

ÇETİN DOĞAN: AF DEĞİL ANAYASAL GÖREV

- Çetin Doğan tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamada “Şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af sözkonusu değil, doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Anayasa’nın 104. Maddesi’nde Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri yazılmıştır. Bu görevlerden bir tanesi de adli tıp tarafından verilen rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılmadı” dedi.

Haberin Devamı

AİLELERİNE KAVUŞTULAR

- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda kalan Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak dün tahliyelerinin ardından aileleriyle kucaklaştı. Erol Özkasnak, “Özgürlüğüm için uğraşan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yıldırım Türker, “Çok mutluyuz. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için gayret gösterdik” diye konuştu. Cevat Temel Özkaynak da “Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere bizi ziyarete gelen milletvekillerine, basına çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

7 KİŞİYE DAHA AF

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca “kasten öldürme” suçundan cezaevinde bulunan hükümlüler Haci Sülük, Sevda Yüksel, Alieffer Aslan, Süleyman Tuna ile “tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürme” suçundan hükümlü Abdulhekim Yılmaz ve “Silahlı terör örgütüne üye” olma suçundan cezaevinde bulunan Avni Yılmaz ve Gülbey Sarıoğlu’nun kalan cezalarını da affetti. Hükümlü Sülük, 31 Mart 2019 seçiminde Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanılırken çıkan kavgada Saadet Partisi müşahitleri Hasan ve İlyas Aktaş’ı öldürme suçundan 2’şer kez müebbet hapis cezası almıştı.