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27 bin sözleşmeli hekim atanacak

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#Fahrettin Koca#Hekim#Sağlık Çalışanı
27 bin sözleşmeli hekim atanacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda, sorun yaşanan branşlarda 27 bin hekimin açıktan atamasını yapacaklarını söyledi.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda özetle şunları söyledi: “2020 yılında 1651 uzman hekim, 1571 hekim, 2021’de 2 bin 558 uzman hekim, 2 bin 841 hekim, 2022’de 2 bin 239 uzman hekim, 1955 hekim istifa ederken, son üç yılda 21 bin 419 uzman hekim, 39 bin 529 hekim istihdam edildi. Kamu-özel ortaklığı modeliyle tamamlanan 14 şehir hastanesi bugün 22 bin 675 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Önümüzdeki yıl 45’i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanıyor. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı, ne yoğun bakım doluluk oranı, ne ameliyat sayısı ile ilgili bir garanti söz konusu değil.

SMA’YA İKİNCİ İLAÇ ÖNERİSİ

‘Beyin cerrahisine artık müracaat edilmeyecek. Kalp damar cerrahisi artık tercih edilmeyecek’ diyen hekim arkadaşlarımız var. Ama yüzde 99 doluluk var. Sorun yaşanan branşlarda 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamasını yapacağız.

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Geçen yıl sonunda evlenen çiftlerde, yeni doğan bebeklerde bu yıl mayıs ayında SMA taraması başlattık. Başlangıçtan bu yana 118 yavrumuza SMA tanısı koyduk. SMA tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaçlar kullanılmasını istiyoruz. Konu mali değil. Bilim Kurulumuz ikinci bir ilaç önerdi, kullanımı için çalışmalar başladı.

Randevu alanların yüzde 25’i gelmiyor. 4 kişiden biri randevusuna gelse sorun büyük ölçüde çözülmüş olacak. Tabii bazı branşlarda sorun kısmen devam edecek. Sorunun farkındayız, çözümümüz de var.

Ülkemizde yerli HPV aşısı kullanımı devreye girecek.”

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#Fahrettin Koca#Hekim#Sağlık Çalışanı

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