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26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan#Ressam#Tablo
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

Modern Türk resminin öncülerinden Prof. Dr. Özdemir Altan (91), sergilenmek üzere Almanya’ya gönderdikten sonra Türkiye’ye girişi sırasında gümrükte el koyulan ve ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sergilenen 33 adet tablosunu 26 yıl sonra geri aldı.

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Prof. Dr. Özdemir Altan sanat yaşamı boyunca yaptığı en güzide 33 yağlıboya tablosunu herhangi bir ücret almadan 1996 yılında Almanya’nın Hamburg kentindeki Fon Saturn Galerisi’ndeki bir sergiye gönderdi. Resimler 2 yıl boyunca Almanya’daki çeşitli müzelerde sergilendikten sonra Türkiye’ye gönderildi. Ancak resimlere gümrükte izin verilen süre aşıldığı için el konuldu. Özdemir Altan resimlerini almak için Kültür Bakanlığı ve çeşitli makamlara başvurdu. Gümrük Müsteşarlığı resimlerin alınmasına izin verdi. Özdemir Altan resimlerini almak için gümrüğe gittiğinde kendisinde 3 bin TL ardiye ücreti talep edildi. Özdemir Altan da resimlerini almadı. Resimler ‘gümrükte kalan eşya’ olarak kabul edilerek Maliye Bakanlığı’na devredildi. Maliye Bakanlığı eserleri Kültür Bakanlığı İstanbul Güzel Sanatlar Dairesi’ne gönderdi. Kültür Bakanlığı da eserleri 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’ne teslim etti.

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RESİMLERİMİ VERİN

Özdemir Altan avukatı Ziya Erdem Kapluhan aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak resimlerinin kendisine iade edilmesini istedi. Davaya cevap veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, açılan davanın zaman aşımına uğradığını, haksız ve mesnetsiz olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, yurtdışından geldikten sonra Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Dairesi’ne devredilen ve sergilenmek üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’ne teslim edilen 33 adet tablonun ressam Prof. Dr. Özdemir Altan’a iade edilmesine hükmetti.

ANAYASA’YA DA AYKIRI

Mahkemenin gerekçeli kararında şöyle denildi: “Sırf ardiye ücreti gerekçe gösterilerek fikri mülkiyete konu eserlerin terk edilmiş eşya işlemine tabi tutularak fiziki mülkiyetinin davalı idareye geçtiğini benimsemek Anayasa’ya göre korunma altına alınan mülkiyet hakkına getirilmiş ölçüsüz, orantısız ve makul olmayan bir sınırlama olarak kabul edilir. Dava konusu olayda eserlerin fiziki mülkiyetinin idareye geçtiğini benimsemenin mülkiyet hakkına getirilmiş orantısız ve ölçüsüz müdahale olduğundan 33 adet yağlıboya tablonun fiziki mülkiyetinin davacıya ait olduğu kabul edilmeli ve iadesi gerçekleşmelidir.”

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