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Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece#Balkon#Düşme
Kübra nasıl düştü

30 yaşındaki Kübra Ece, eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.’nin dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kübra’nın ölümü kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti.

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Bizim Köyün Kızları isimli yarışmayla ünlenen Kübra Ece (30), bir ay önce erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile ayrıldı. Mehmet Emre Ş. de Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile birlikte olmaya başladı. Kübra Ece önceki gün saat 04.00 sıralarında Mehmet Emre Ş.’nin Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki evine gitti. Evde Mehmet Emre Ş.’nin haricinde yeni kız arkadaşı Luizia Marina R.C. ile arkadaşları Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç. ve Muhammed Ali Ş. de vardı. Polis tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, Kübra Ece evde Luizia Marina R.C.’yi görünce Mehmet Emre Ş. ile tartıştı. Sinir krizi geçiren ve evdeki eşyalara zarar veren Kübra Ece, 45 dakika evde kaldıktan sonra da dördüncü kattaki dairenin balkonundan aşağı düştü. Evdekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Kübra Ece hayatını kaybetti.

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Kübra nasıl düştü

İFADE VERİP SERBEST KALDILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C. Emniyet’te ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kübra Ece’nin ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Başsavcılık, polise Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili detaylı araştırma yapılması talimatı verdi. Kübra Ece, Adli Tıp’taki otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

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Kübra nasıl düştü

‘PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Kübra Ece’nin kuzeni İbrahim Sunar, “Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum, çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. İçeride ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabii adalet çözecek” dedi.

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O KAPI MÜHÜRLENDİ

Kübra Ece’nin balkonundan düşüp de hayatını kaybettiği eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.’nin evi de polis ekiplerince mühürlendi. Ekipler kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayın aydınlanması için çalışmalara devam ediyor.

Kübra nasıl düştü

KÖY GÖRMEMİŞ KÖYLÜ KIZI

TRT’deki ‘Bizim Köyün Kızları’ yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece, İstanbul’da yaşıyordu. Programın konsepti gereği diğer yarışmacı kadınlarla birlikte köylü kızı gibi yaşayan Kübra Ece, programının ilk bölümünde yayınlanan röportajında, “Muhasebe ile uğraşıyorum. Azimliyim, hırslıyım, inatçıyım ve renkli bir kişiliğim var. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp inek-koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle, inadımla. Çok inatçıyım” demişti.

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Kübra Ece 3 gün önce gittiği bir konserden kısa videolar paylaştığı sosyal medya hesabından, 24 Ocak’ta Ortaköy’deki görüntülerinin altına şöyle yazmıştı: “Gelişine yaşayın gitsin... Oscar Wilde da demiş ya, ‘Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir; çoğu insan sadece var olur..’

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#Kübra Ece#Balkon#Düşme

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