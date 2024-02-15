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26 yaşındaki gencin kahreden ölümü: 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

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#Edirne#Edirne Haberleri#Mustafa Çekirge
26 yaşındaki gencin kahreden ölümü: 5inci kattan düşerek yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 17:32

Edirne'de Mustafa Çekirge isimli 26 yaşındaki genç. belirlenemeyen nedenle apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde, Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Çekirge, apartmanın 5'inci katındaki evin balkonundan, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

26 yaşındaki gencin kahreden ölümü: 5inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

Olayı gören komşuların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çekirge'ye olay yerinde ilk müdahalesini yapmalarının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çekirge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

26 yaşındaki gencin kahreden ölümü: 5inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

26 yaşındaki gencin kahreden ölümü: 5inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

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#Edirne#Edirne Haberleri#Mustafa Çekirge

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