26 yaşındaki gencin kahreden ölümü: 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

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Olay, sabah saatlerinde, Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Çekirge, apartmanın 5'inci katındaki evin balkonundan, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Olayı gören komşuların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çekirge'ye olay yerinde ilk müdahalesini yapmalarının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çekirge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.