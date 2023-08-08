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25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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#Aydın#Efeler#Aydın Haberleri
25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 15:34

Aydın’ın Efeler ilçesinde 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi, evinde ölü halde bulundu.

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Olay, Efeler ilçesi 1964 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi G.R.F.'den ev arkadaşları haber alamadı. Kontrol için eve gelen gençler, G.R.F.'yi koridorda asılı halde buldu.

25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Arkadaşlarını ölü olarak bulan gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından G.R.F.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşları sinir krizi geçirirken, G.R.F.'nin ayrıldığı sevgilisinden dolayı bunalımda olduğu iddia edildi.

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25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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#Aydın#Efeler#Aydın Haberleri

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