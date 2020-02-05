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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

25 gündür haber alınamıyor

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25 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turizm sektöründe çalışan Şüheda Koçak'tan (34) 25 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Şüheda Koçak'tan 10 Ocak'tan bu yana haber alamayan Mersin'deki ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Mersin'de yapılan başvuruda aile, Şüheda Koçak'ın en son Antalya'nın Kepez ilçesinde olduğuna dair bilgi aldıklarını, daha sonra telefonlarına ulaşılmadığını ve hayatından endişe duyduklarını belirtti. Şüheda Koçak'ın ailesi, kızlarını görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesini istedi.

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