24 yıldır dinmeyen acı... 'Kardeşim benim kucağımda can verdi, unutulmuyor'

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Serdivan Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla Serdivan Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programına katılan vatandaşlara helva ve su ikram edilirken, deprem şehitleri mezarları başında ziyaret edilerek yad edildi. Kardeşi, kardeşinin eşi ve kardeşinin 4 aylık ile 4 yaşındaki kızlarının depremde hayatlarını kaybettiğini aktaran Nurhan Akçıl, acılarının 24 yıldan beri taze olduğunu söyledi.

"KARDEŞİM BENİM KUCAĞIMDA CAN VERDİ, UNUTULMUYOR"

1999 yılında yeni evlendiğini söyleyen Nurhan Akçıl, "Kardeşim benden önce evlenmişti. İki çocuğu vardı ve sağlam olmayan bir evde oturduklarının kendileri de farkındaydılar aslında ama kiradaydılar. Onlar enkazda kaldılar. Biz de dolapların altında kaldık. Farklı bölgelerde yaşıyorduk. Tabii direkt olarak hepimiz onların yanına gittik. Yardımlar bize ulaşmamıştı, biz kendi akrabalarımızın, insanlarımızın gücüyle çıkarttık. 3 katlı bir evin orta katında yaşıyorlardı. Sağ olarak çıkarttık biz onları karı koca olarak. Kardeşim benim kucağımda can verdi, unutulmuyor. Eşi de çıktığı gibi vefat etti, birbirlerinden haberleri yoktu. Çocukları ikinci, üçüncü gün sonra bulduk. Buralar böyle dümdüz bir araziydi. Sıra sıra her kamyondan ceset indiriliyordu. Kardeş acısı da çok zormuş. Zaman zaman daha da fazla oluyor" diye konuştu.

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"TANIMAMA RAĞMEN HER GELDİĞİMDE BENİM DE İÇİM KÖTÜ OLUYOR"

Nurhan Akçıl'ın oğlu Kemal Akçıl ise, "Depremde bir buçuk yaşındaydım. Haliyle hatırlamıyorum. Dayım, eşi ve iki çocuğu vefat etti. Her sene geliyoruz ziyarete. 17 Ağustos'ta ve diğer bayramlarda, arifelerde. Onları tanımıyormuş gibi değilim aslında sürekli geldiğim için bir nevi gönül bağım var. Tanımama rağmen her geldiğimde benim de içim kötü oluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, anma törenine Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan İlçe Jandarma Komutan Nuri Çiftçi, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, kurum amirleri, vatandaşlar ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.