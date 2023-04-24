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23 Nisan’ı ‘Rauf Bey’de kutladılar

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#RAUF Bey Gemisi#İskenderun Balıkçı Barınağı#Depremzede Çocuklar
23 Nisan’ı ‘Rauf Bey’de kutladılar
Fevzi KızılkoyunSelahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Demirlediği İskenderun’da lise ve üniversiteye hazırlanan 600 öğrenciye ‘yatılı okul’ olan Rauf Bey gemisinde de 23 Nisan heyecanı vardı. Atatürk posterleriyle, bayraklarla, kırmızı beyaz balonlarla süslenen gemide depremzede öğrenciler 23 Nisan gururunu paylaştı.

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RAUF Bey Gemisi, 9 Nisan’da Hatay’ın İskenderun ilçesine demirledi. İskenderun Balıkçı Barınağı rıhtımına demirleyen gemi depremzede çocuklar için “yatılı okul” oldu. 8’inci ve 12’nci sınıfta öğrenim gören 300’ü kız 600 depremzede öğrenci, gemiye yatılı olarak kabul edildi. Her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, gönüllü öğretmenler tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanıyor. Karadeniz Holding’in depremzede çocuklar için hazırladığı gemideki 24 sınıfta sınavlara hazırlanan depremzede çocuklar, her hafta deneme sınavlarına tabi tutuluyor. Deneme sınavlarında ilk 20’ye giren öğrenciler ise ödüllendiriliyor. Bu arada sınavlarda başarı gösterecek öğrencilere ise Karadeniz Holding tarafından eğitim hayatları boyunca burs verileceği öğrenildi.

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23 Nisan’ı ‘Rauf Bey’de kutladılar

ATATÜRK POSTERLİ BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ

‘Rauf Bey Akademi’ olarak tanımlanan gemideki depremzede öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı. Sabah erken saatlerde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyerek Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan öğrenciler, daha sonra Atatürk posterleri, Türk bayraklarıyla donatılan gemiye döndü. Gemide öğrenciler için birçok etkinlik düzenlendi. Her tarafı bayraklarla donatılan gemide balonlar uçuruldu. Öğrencilere, üzerinde isimleri yazılı hediye paketleri verildi. Müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan öğrencilerden bazıları sahneye çıkarak, şarkılar söyledi. Hep bir ağızdan söylenen şarkılar eşliğinde kısa süreli de olsa yaşadıkları deprem travmasını unutan öğrenciler, ardından geminin önüne çıkarak toplu fotoğraf çektirdi.

23 Nisan’ı ‘Rauf Bey’de kutladılar

SÜHEYLA SULTAN DA DEPREM BÖLGESİNDE

Yine Karadeniz Holding tarafından deprem bölgesine gönderilen Süheyla Sultan Gemisi ise depremzede aileleri ağırlıyor. Yan yana demirleyen gemilerden Süheyla Sultan’da 1050 depremzede ailesiyle barınırken, Rauf Bey gemisi ise sadece 8’inci ve 12’nci sınıflarda okuyan depremzede öğrencilere yatılı okul olarak ev sahipliği yapıyor.

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23 Nisan’ı ‘Rauf Bey’de kutladılar

 

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#RAUF Bey Gemisi#İskenderun Balıkçı Barınağı#Depremzede Çocuklar

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