23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri TBMM bahçesinde başladı

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TBMM'de düzenlenen 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği' programına 81 ilden gelen çocukların yanı sıra; TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı. Çocukların ilgisiyle karşılaşan Gezeravcı, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar, halat çekme, çuval yarışı, mangala oynadı.

'85 MİLYONUN KALBİ BURADA ATIYOR'

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, programın Meclis çatısı altında gerçekleşmesinin kuruluş felsefesine uygun olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerine şükranlarını sundu. Uzun, "Meclis binası sadece taştan ve çamurdan yapılmış bir bina değildir. 104 yıldır bu binayı ayakta tutan, bu binaya anlamını veren, bu milletin sevgisi, gelmiş geçmiş ve bugün 85 milyonun sevgisidir. Bu binada sadece 600 milletvekili yaşıyor olması gibi bir durum söz konusu değildir. 85 milyon vatandaşımızın kalbi bu binada atmaktadır. Dolayısıyla burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbidir. O yüzden bugün burada kuruluşunun 104'ncü yılında böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok gururluyuz. Kuruluş felsefesine de çok uygundur. Bütün olumsuzluklar içerisinde o yoklukta, nüfusunun yarısı savaş, yarısı sakat ve hasta olduğu bir ortamda bu Meclis 104 yıl önce kurulup kurtuluş mücadelesini yürütmüş bir meclistir. O gün ilk Gazilik unvanını elde etmiştir. Bugün 104 yıl sonra aynı ruhla geleceğe bu çocuklarla birlikte bakmak, bu duyguları yaşamak ve uzay teması ile içinde astronotumuz ile birlikte bu temalar üzerine program icra etmek çok önemlidir" dedi.

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'GÖREVİM HİKAYENİN BAŞLANGICIYDI'

Alper Gezeravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada uzay projesinin asıl sahibinin çocuklar olduğunu kaydedip, "Ata'mızın çizdiği yolda devletimizin güçlü iradesiyle yürüyecek olan bu kardeşlerimize ilham kaynağı olan görevi yapmış olmaktan ve şu anda onlarla bu mutluluğu, bu gururu paylaşmış olmaktan mutluyum. Benim gerçekleştirmiş olduğum görev bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir varış noktası değil. Bundan sonra bu hikayenin gerisini gerçekleştirecek olan bugün burada olan kardeşlerimiz. Ata'mızın vizyonu, yıllar öncesinden gelecekte bugün yürüyeceğimiz yolları bize hedef olarak göstermiş olması, bizim tutunduğumuz en sağlam dayanak. Her daim onun çizdiği yolda, devletimizin güçlü iradesiyle onun Türkiye Cumhuriyeti'ne koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirme noktasında bilincimiz tam" diye konuştu.