23 Ekim Cuma günü (bugün) hava nasıl olacak? MGM duyurdu: Sıcaklık 1 ila 3 derece artacak!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde geçtiğimiz haftadan beri devam eden sağanak yağışın ardından MGM'den sıcak hava açıklaması geldi. Yapılan son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklığının ise 1-3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ön görülüyor. İşte, 23 Ekim il il hava durumu tahminleri.
MGM günlük hava durumu raporu takip ediliyor. 23 Ekim hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, güney ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
KÜTAHYA 9°C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
MANİSA 15°C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
MUĞLA 9°C, 26°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 28°C
Az bulutlu
RİZE 15°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KARS 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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