22 yıllık araştırma: Kadın kalbi spora daha yatkın

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AMERİKA’da kardiyoloji alanında 412 bin 413 insan üzerinde, bilimsel araştırma yapıldı. Araştırma kardiyoloji alanında önemli kabul edilen bilimsel dergilerden biri olan Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin dergisinde yayımlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 55’i kadın, yüzde 45’i ise erkeklerden oluştu. Araştırma 1997 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Bu çalışmaya göre egzersiz sadece kalp hastalıklarına karşı değil, diğer hastalıklardan ölüm risklerine karşı da kadınları yüzde 24, erkekleri yüzde 15 koruyor.

‘BİRBİRİNDEN FARKLI’

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Bu çalışmada kadınlar için en fazla sağkalım avantajının 140 dakikalık, erkekler için ise 300 dakikalık haftalık orta-şiddetli fiziksel aktivite ile elde edildiği gözlemlenmiş. Avrupa Kalp Cemiyeti haftalık minimum 150 dakika orta düzeyde veya haftada 75 dakika şiddetli egzersiz yapılmasını öneriyor. Kadınlar daha düşük kas gücüne sahip olsalar da hem erkek hem de kadınlar direnç antrenmanı yaptıklarında, kadınlarda daha fazla iyileşme sağlanmış. Ayrıca kas lifinin tipi ve kas lifinin metabolik, kasılma ve dinamik fonksiyonu üzerinde farklı yanıtlarına katkıda bulunabilir. Erkeklerde daha fazla tip II glikolitik kas lifi bulunurken, kadınlarda ise daha fazla oranda tip I oksidatif lif bulunur. Tip II glikolitik kas lifleri kısa süreli, yüksek şiddetli aktivitelerden sorumludur. Tip I oksidatif kas lifleri ise dayanıklılık gerektiren hareket ve egzersizlerde kullanılır” dedi.

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Muhammed Keskin

‘ZORLAMADAN UZUN VADEYE YAYILMALI’

- KALP sağlığı için tempolu yürüyüşü önerdiklerini söyleyen Kalp damar cerrahı Prof. Dr. Kubilay Korkut, “Kişinin olduğu yerde yaptığı statik egzersizleri önermiyoruz. Vücudu zorlamadan, kişinin hastalık riskini artırmadan, uzun yıllar içerisinde iyilik hali sağlamalıdır. Yavaş çalışan kalp hem daha çok kanlanıyor hem de kalbin strese karşı kendini korumasını sağlıyor” diye konuştu.

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Prof. Dr. Kubilay Korkut