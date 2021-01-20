22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı? İşte, o sorunun cevabı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü canlı ders olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Yüz yüze eğitim sürecinde karne alım günlerinde ders olmaması dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde de böyle bir durumun olup olmadığını merak eden pek çok kişi, 22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 22 Ocak Cuma günü canlı ders olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

22 OCAK CUMA GÜNÜ CANLI DERS VAR MI?

22 Ocak Cuma günü pek çok devlet okulunda ders gerçekleşmeye devam edecek. Bazı özel okulların takviminde de 22 Ocak Cuma günü canlı ders yer alırken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kanaatinde olacak.