22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı? İşte, o sorunun cevabı
22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı sorusu pek çok öğrencinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. İnternet üzerinden gerçekleşmekte olan uzaktan eğitim sürecinde 22 Ocak Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler, o gün içerisinde canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, 22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı? İşte, pek çok kişinin merak ettiği o sorunun cevabı
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü canlı ders olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Yüz yüze eğitim sürecinde karne alım günlerinde ders olmaması dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde de böyle bir durumun olup olmadığını merak eden pek çok kişi, 22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 22 Ocak Cuma günü canlı ders olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
22 OCAK CUMA GÜNÜ CANLI DERS VAR MI?
22 Ocak Cuma günü pek çok devlet okulunda ders gerçekleşmeye devam edecek. Bazı özel okulların takviminde de 22 Ocak Cuma günü canlı ders yer alırken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kanaatinde olacak.
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