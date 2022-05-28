Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

21 yıl önce kaybolmuştu... Ayşe'ye ait kemikler kuyuda bulundu

#Ayşe Kavak#Kayseri#Kemik
21 yıl önce kaybolmuştu... Ayşeye ait kemikler kuyuda bulundu

Kayseri'de 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu değerlendirilen kemikler ile içinde kimliğinin bulunduğu çanta, 10 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Polis, öldürüldüğü düşünülen Kavak’ın cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu. Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

21 yıl önce kaybolmuştu... Ayşeye ait kemikler kuyuda bulundu



Bölgede besicilik yapan Mehmet Karakaş, "Ben, itfaiye ve polis ekiplerini görüp yanlarına gittiğimde ceset olduğunu öğrendim. Bana 'çok yaklaşma' dediler. Oradaki polis 21 yıllık bir ceset olduğunu bildiklerini söyledi. İtfaiyeyle kuyuya inildi. Cesedin kemikleri kalmış. Ayşe Kavak'a ait bir cesetmiş. Çantasından kimliği çıktı. 2-3 tane erkek tespihi vardı. Yine bazı özel eşyalar vardı. Bunlar çıktı. Polis, bütün delilleri toplayıp götürdü" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Kavak#Kayseri#Kemik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google