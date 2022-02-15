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21 gün kuralı nedir, doğru mu?

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21 gün kuralı nedir, doğru mu

21 gün kuralı, alışkanlık kazanmak için önem arz eden süreçler arasında nitelendiriliyor. Alışkanlıklardan vazgeçmek ya da yeni alışkanlıklar edinmek herkes için zorlayıcı süreçlerin başında geliyor. Ancak 21 gün kuralını uyguladığınızda memnun olmadığınız alışkanlıklarınızı bırakırken, yeni ve yararlı alışkanlıklar edinebilirsiniz. 21 gün beyninizin kendine format atması için gereken süredir. İşte, 21 gün kuralı hakkında detaylı bilgiler

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Beyninizin alışkanlık haline gelen bir davranışı unutması için 21 gün boyunca ona maruz bırakılmaması gerekir. Örneğin; çok fazla tatlı tükettiğinizi düşünüyor ve şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız 21 gün kuralı sizin için biçilmiş kaftan! Başlangıçta zor gelse de birkaç günün ardından adapte olmaya başlayacaksınız ve 21 günün sonunda artık şeker sizin için bir bağımlılık olmaktan çıkacak. Vazgeçemediğiniz ve yaptıktan sonra pişmanlık hissettiğiniz alışkanlıklarınız aslında sürekli olarak yaptığınız ve belirli bir döngü içerisinde tekrarladığınız davranışlarınızdır. Bu döngüyü kırmak, 21 gün boyunca kendinize farklı bir rutin belirlemek istemediğiniz alışkanlıklarınızdan uzaklaşmanızı sağlar.

FAYDALI ALIŞKANLIKLAR KAZANIN

Her sene yeni yıla girerken aldığınız kararları anımsayın. Bunların kaçını yıl içerisinde uygulayabildiniz? Sağlıklı beslenmek, sabahları erken uyanmak, düzenli kitap okumak gibi alışkanlık haline getirmek istediğiniz ancak bir türlü rutine oturtamadığınız davranışlar için bir de 21 gün kuralını uygulamayı deneyin. Öncelikle adım adım uygulamaya dikkat ederek, sizin için sürdürülebilirliği en yüksek olandan başlayın. Örneğin; her gün erken uyanmak sizi zorluyorsa, ilk olarak her gün 10 sayfa kitap okumayı hedefleyin. 21 gün boyunca her gün kitap okuduğunuzda, bu sürenin sonunda düşünmeden elinize kitap alıp okumaya başladığınızı fark edeceksiniz. İlk denemeniz başarıya ulaştığında ise daha farklı alışkanlıklarınızı da değiştirmek için motive olacaksınız.

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İŞİ BİLİNÇALTINIZA BIRAKIN

21 gün kuralını uyguladığınızda bilinçaltınıza bu davranışın her gün tekrarlanan yemek yemek, su içmek gibi bir davranış olduğu mesajını vermiş olursunuz. Bilinçaltınıza kaydedilen rutin davranışlar ise zamanla alışkanlık haline gelecek ve hiç çaba sarf etmeden o davranışı yaptığınızı fark edeceksiniz. Hayatta daha başarılı, daha sağlıklı, daha sosyal olmak için 21 gün kuralını uygulayın ve alışkanlıkların nasıl değiştirilebileceğini kendi gözlerinizle görün!

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