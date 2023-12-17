2040’ın popüler meslekleri

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Yapay zekâ, enerji sektöründeki gelişmeler, küresel iklim değişikliği yeni meslekleri de beraberinde getiriyor. Oxford Üniversitesi Yapay Zekâ ve Çalışma Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Carl Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2040 yılında popüler olacak meslekleri sıraladı. İşte o mesleklerden bazıları:

YENİLENEBİLİR ENERJİ BİLİMCİSİ

Dünya artık yeni enerji kaynaklarına yöneliyor, bazı tahminler de 2050 yılına kadar rüzgâr ve güneş santrallarıyla ihtiyacımızdan fazla enerji üretebileceğimizi öne sürüyor. Ancak bu noktaya ulaşmak için teknolojiyi geliştiren biliminsanlarına ihtiyacımız olacak. Prof. Frey, “Enerji geçişinde büyük yatırımların gerekli olacağını düşünüyorum ve bu sadece şu anda sahip olduklarımızı değiştirmeyi içermiyor. Bu aynı zamanda gelecekte artacak enerji ihtiyaçlarının yapay zekâ, metaveri tabanı ve yeni teknolojilerle karşılanması anlamına da geliyor” diyor. Frey, enerji sektöründe biliminsanlarının yanı sıra sahada görev yapacak insanlara da ihtiyaç olacağını söylüyor. Örneğin, güneş paneli montajcılarına 20 yıl sonra belki daha fazla ihtiyaç duyulacak.

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SANAL GERÇEKLİK GELİŞTİRİCİSİ

Kod yazan insanların önemi artacak. Prof. Frey, yapay zekânın bizim için kodlamanın bir kısmını yapabileceğini ancak bu alanda insanların yapay zekâyı yardımcı pilot olarak kullanacağını söylüyor ve “2040’ta da kodlayıcılar olacak çünkü onların yapay zekânın sahip olmadığı bir özellikleri var; yaratıcılık” ifadelerini kullanıyor.

YAPAY ZEKÂ ETİĞİ UZMANI

Google ve Microsoft da dahil olmak üzere pek çok şirket, yapay zekânın uygunsuz kullanım olasılığını azaltmak için bugünden yapay zekâ etik uzmanları çalıştırıyor. Prof. Frey şunları söylüyor: “Etik uzmanlarına olan talep artacak gibi görünüyor. Bunun gelecekte çok önemli bir alan olacağını düşünüyorum.”

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK SANATÇISI

Teknoloji artık gerçekliği artırmamıza ve gerçek dünyaya dijital özellikler eklememize olanak tanıyor. Sanatçılar, daha önce olanlardan farklı sanat eserleri yaratmak için yapay zekâya başvurabilecek ama Prof. Frey’e göre sanatsal tasarım söz konusu olduğunda insanlar hâlâ büyük bir üstünlüğe sahip olacak.

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YENİ NESİL ŞEFLER

Profesör Frey’in 2040 yılında da var olacağını düşündüğü bir meslek de yeni nesil şeflik. “20 yıl sonra da insanlar restoranlara gidecek ve orada şeflerle garsonlarla karşılaşacak” diyen Prof. Fred, ancak klasik şeflerin yanı sıra mesela vegan beslenme ya da özel sağlık diyetleri konusunda uzmanlaşmış şeflerin sayısının da artacağını düşünüyor.