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2024’ün ilk yavruları

Güncelleme Tarihi:

#Van Kedi Villası#Kedi#Abdullah Kaya
2024’ün ilk yavruları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 07:00

Van Kedi Villası’nda bir gözü mavi, diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2024 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası’nda yıl boyu 3 parti şeklinde doğumların gerçekleşeceğini, ilk doğumların tamamlandığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, ”Doğum oranlarında geçen yıla göre göre ciddi bir artış var. Geçen yıl ilk doğumlarda 35 olan yavru kedi sayısı, bu yıl büyük artış gösterdi ve 25 kedi 65 yavru dünyaya getirdi” dedi. Prof. Kaya “Van Kedisi Araştırma Merkezi 365 gün boyunca sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar açıktır. İsteyen gelip ziyaret edebilir” diye konuştu.
 

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#Van Kedi Villası#Kedi#Abdullah Kaya

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