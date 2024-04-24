2024’ün ilk yavruları

Haberin Devamı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası’nda yıl boyu 3 parti şeklinde doğumların gerçekleşeceğini, ilk doğumların tamamlandığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, ”Doğum oranlarında geçen yıla göre göre ciddi bir artış var. Geçen yıl ilk doğumlarda 35 olan yavru kedi sayısı, bu yıl büyük artış gösterdi ve 25 kedi 65 yavru dünyaya getirdi” dedi. Prof. Kaya “Van Kedisi Araştırma Merkezi 365 gün boyunca sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar açıktır. İsteyen gelip ziyaret edebilir” diye konuştu.

