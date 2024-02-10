2024 turizm hedefi 60 milyon turist

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Antalya Havalimanı Devlet Konukevi ile VİP Salonu açılışı ve Antalya Expo Fuar Alanı’nda yapılan aday tanıtım toplantısına katıldı. Antalya’nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Artık tam saha pres yapacak bir döneme giriyoruz. Bizler milletten ilk onayını belediyedeki icraatlarından almış bir kadroyuz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP siyasetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutlarını tükenen şehirlerimizi yaşanabilir bir şehir haline getirdik.

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ALTIN DÖNEMİNİ YAŞADILAR

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın dönemini yaşadı. Şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Belediyeleri sadece çöp toplayan, park yapan, toplu ulaşım hizmetleri veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik.

İSTANBUL, ANKARA İZMİR HARAP

Amacımız özelikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlimizi içine girdikleri girdaptan suretle çıkartıp, hak ettikleri yüksek standartlı hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat, Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik amacıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.

ANTALYA’DA YENİ DÖNEM

Antalya’nın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü kalmadığını biliyoruz. Antalya Cumhur İttifakıyla yeni bir döneme yelken açacaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü kardeşimiz bilgisiyle, heyecanıyla, tevazuuyla, hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle hizmete hazırdır. 31 Mart’ta Antalya’nın altın çağının başlayacağına inanıyorum.

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60 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye’yi geçtiğimiz 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken istisnasız her şehriyle birlikte büyüttük, geliştirdik. Antalya’da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugün ise sıfırdan yapılan 2 bin metrekarelik devlet konuk eviyle, 5 bin metrekarelik hizmet binasını gerçekleştiriyoruz. İnşası süren terminal binaları tamamlandığında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselecektir. Ülkemize gelen 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Antalya tek başına nüfusunun 6 altı katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye’nin turizm başkenti unvanını korudu. 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaret, 60 milyar dolar turizm geliridir.”

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ANTALYA ADAYLARI

- AK Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hakan Tütüncü olacağı daha önce açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Antalya ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. 19 ilçesi bulunan Antalya’da AK Parti 14 ilçede aday çıkarırken, 5 ilçe ise MHP’ye bırakıldı. Akseki: İbrahim Özkan, Aksu: Durmuş Kaan Şahin, Alanya: Adem Murat Yücel, Demre: İbrahim Oğuz, Döşemealtı: Bekir Kıvrım, Elmalı: Durmuş Ali Gökçe, Finike: Cenk Şimşek, Gazipaşa: Mustafa Aksoy, Gündoğmuş: Ali Gülen, İbradı: Hatice Sekmen, Kaş: Mutlu Ulutaş, Kemer: Rahman Şeker, Kepez: Rıza Sümer, Korkuteli: Sadık Önal, Kumluca: Hüseyin Orhan Tekin, Konyaaltı: Durali Kolpak, Manavgat: Süleyman Okudan, Serik: Veli Vural.

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KILIÇDAROĞLU YORUMU: ANLAŞAMASAK DA MUHATABIMIZI BİLİYORDUK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimine de şu eleştirileri yöneltti:

“Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP’yi yönetenlerin tek gündemi; kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret. Tüm mücadeleleri, kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur. Çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP’de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktır. CHP’nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. ‘Karşımıza çıkartacak aday bulamıyorlar’ diye...

DÖRT DUVARA HAPSETTİLER

Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal’le en azından açıktan ve aleni, milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamazsak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal’i sırtından hançerleyerek koltuktan indirdiler, Ankara’da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP’nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.”

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ERDOĞAN’DAN FİLİSTİN MESAJI: TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’na “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz” diye seslendi. Erdoğan foruma gönderdiği video mesajda özetle şöyle dedi:

“2004 yılında tohumunu aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le birlikte attığımız Gençlik Forumu, başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor. İslam Gençlik Forumu’nun bugün Asya’dan Afrika’ya, Amerika’dan Arap yarımadasına kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz.

CANİCE ŞEHİT ETTİ

Müslüman gençler olarak, sizlerin birlikte hareket etmenizin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail’in işgalci güçleri, çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail’in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail’in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu.

MÜCADELEYE DEVAM

Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının ülkemize getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attık. Uluslararası alanda İsrail’in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze’deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin’de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.” (ANKARA)