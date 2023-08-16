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2024 daha sıcak olacak

Güncelleme Tarihi:

#ABD Okyanus Ve Atmosfer İdaresi#2024#Sıcak
2024 daha sıcak olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

ABD Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden (NOAA) Sarah Kapnick, “2023’ün kayda geçmiş en sıcak beş yıl arasında yer alacağı neredeyse kesin. 2023’ün gelmiş geçmiş en sıcak yıl olma olasılığı ise yaklaşık yüzde 50” şeklinde konuştu.

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NASA Goddard Enstitüsü’nden Gavin Schmidt ise gelecek senenin El Nino yüzünden daha da sıcak olabileceği uyarısında bulundu. Schmidt, “Yalnızca 2023’ün rekor seviyede sıcak bir yıl olacağını değil, aynı zamanda 2024’ün daha da sıcak olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Avrupa Birliği’nin iklim çalışmaları yapan Kopernik Gözlemevi de geçen hafta yayınladığı raporda, geçen temmuz ayının bugüne kadar kaydedilmiş en sıcak temmuz olduğunu açıklamıştı. NASA’nın kıdemli iklim danışmanı Kate Calvin de yükselen sıcaklıklar ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

ESKİŞEHİR REKOR KIRDI

Türkiye’de dün yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 49.5 derecelik en yüksek sıcaklık dün Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldü.Eski rekor 20 Temmuz 2021’de 49,1 derece ile Şırnak Cizre’de kırılmıştı.

 

 

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#ABD Okyanus Ve Atmosfer İdaresi#2024#Sıcak

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