2023’ün manifestosu

DAHA KAPSAMLI BİR KONUŞMA

“(AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi) Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Ve şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. Ve çarşamba günü yapacağım konuşma da adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır. Onu konuşmada da zaten dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Ve Türkiye’nin, gerek insan hakları ile ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek, aynı zamanda da AK Parti olarak, MHP ile cumhur ittifakı olarak 2023’e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Çok farklı bir dönemde bu kongreleri gerçekleştiriyoruz. O da nedir? Koronavirüs sürecinde bunları yapıyoruz. Şu anda MHP genel kurulunu yaptı. Biz bir taraftan diğer kurulumuzu yapacağız. Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023’e inşallah cumhur ittifakı olarak çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak ve bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir.

REJİMİN SALDIRISI

(Kilis’e yönelik roketli saldırı) Son bir hafta-on gün içindeki gelişmelerin bir tezahürüdür. Daha önce bir yanlış daha yapıldı. Bu tabii rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz ‘Fırtına’larımızla onlara gerekli cevabı verdik. Şimdi bu Kilis’e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.”

BIDEN’A: YAKIŞMADI





(ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin için ‘katil’ sözü) Sayın Biden’ın, Putin’le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp, Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması, gerçekten kabul edilebilir, yenilir yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır.

REKTÖR BULU DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte Kerim Aydınlar Camisi’nde cuma namazı kılanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da vardı. Namaz çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir süre konuşan Melih Bulu daha sonra camiden ayrıldı.

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