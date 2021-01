‘2023’ü de ezici çoğunlukla kazanacağız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs önlemleri kapsamında AK Parti’nin dört il kongresine videokonferans yöntemiyle bağlanırken 2023 seçimlerine ilişkin “Kongrelerde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentim 2023’e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM’de çoğunluk olacağız” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “Kürsüde ettiği her laf, Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÖNEMLİ AMA...

Erdoğan, dün canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas il kongrelerinde özetle şunları söyledi: “Hedefimiz şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. AK Parti kendini yenileme kabiliyeti en yüksek partidir. Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir. Ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüzedir. Belki başka partiler için mümkün olmayabilir ama AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın zorluğu yoktur.

HEM MECLİS HEM CUMHURBAŞKANLIĞI

Kongrelerde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentim 2023’e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Yılın her günü milletimizle mâl olmayanın, seçim günü diyecek sözü kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine yük gören, yanlış yerde yanlış göreve talip demektir. Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. AK Parti’nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis’te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. İllerimizde Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak, Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk.

MUHATAP ALMAK İSTEMİYORUZ

Kim ne derse desin biz kendi işimize bakacağız. Partide, hükümette, Meclis’te, yatırımlarda, dış politikada kendi işimize bakacağız. Önceliğimiz milletin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Siyasette elbette rekabet vardır, olması da iyidir. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Rekabet ile izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Söylem ve yöntemler ülkenin en büyük 2. partisinin merkezine yerleşmiştir. Biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ancak öyle sözler söylüyor ve yapıyorlar ki, milletimize olan saygımız gereği hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz.

CHP SORUNLARI BÜYÜTEN PARTİ

Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. CHP Türkiye’yi büyütmüş. AK Parti Türkiye’yi büyütmek için çalışmamış... Eh kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP hep Türkiye’nin sorunlarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP, büyük acıların partisidir. AK Parti ise CHP’nin başımıza sardığı sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. İcraatlarımızın büyüklüğü bu tartışmanın konusu bile olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK’yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi.

Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalan ve iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin, ülkenin 2. büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.”