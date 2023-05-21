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2023’te 93 bin düzensiz göçmenin geçişi engellendi

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#İçişleri Bakanlığı#Göç İdaresi#Düzensiz Göçmen
2023’te 93 bin düzensiz göçmenin geçişi engellendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak göçmenlerin Türkiye’ye doğru yola çıktığı iddialarının gerçek olmadığı belirtildi.

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Açıklamada, “Ülkemiz sınırlarına ait olmayan, farklı coğrafyalarda çekilmiş eski tarihlere ait kaçak göçmen görüntüleri, bazı çevreler tarafından ‘Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği’ algısını oluşturmak için sanki ülkemiz sınırlarımızda çekilmiş gibi kamuoyuna aktarılmakta ve bu yolla yasa dışı suç ağlarının reklamı yapılarak çıkarlarına da hizmet edilmektedir” denildi.

‘40 BİN 480 GÖÇMEN YAKALANDI’

Türkiye’nin, 1087 kilometre güvenlik duvarı, 988 kilometre aydınlatma sistemi, 303 kilometre kamera/algılayıcı, 341 elektro-optik kule, 284 termal kamera, İHA, tel örgü, hendek ve devriye yolundan oluşan tedbirler ile sınırda konuşlu askeri birlikler ve kolluk güçleriyle düzensiz göçle mücadelede dünyaya örnek bir çalışma yürüttüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin göç yönetimine gölge düşürme amacıyla türlü yöntemlere başvurulsa da rakamlar düzensiz göçle mücadelemize ilişkin gerçeği gözler önüne sermektedir. Etkili sınır tedbirlerimiz sayesinde 2023’ün başından beri 93 bin 148, bugüne kadar toplam 2 milyon 836 bin 775 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Yine bu yıl içerisinde 40 bin 480 düzensiz göçmen yakalanırken, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 37 bin 785 olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece yüzde 93’lük bir sınır dışı oranına ulaşılarak, dünyada örneği görülmemiş bir başarı elde edilmiştir. 2016 yılından bu yana toplam sınır dışı sayısı ise 487 bin 735’e ulaşmıştır.” 

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#İçişleri Bakanlığı#Göç İdaresi#Düzensiz Göçmen

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