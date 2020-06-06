2023'e kadar 81 kente 81 milyon m2 millet bahçesi

23 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞTIK

“Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13’ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz.

TEK PARTİ SABOTE ETMİŞTİR

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesi, çok kısa sürede tek parti otokrasisi tarafından sabote edilmiştir. İktidar seçkinlerinin kendi çıkarları için en tepeden bozdukları sistem, kırdan kente göçün yoğunlaşmasıyla ülkemizin tamamında plansız, programsız, altyapısız, zevksiz bir beton patlamasına yol açmıştır. Türkiye 1990’lı yıllarda artık bu yükü taşıyamaz halde gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı devraldığımızda, binaların neredeyse 4’te 3’ü kaçak yapı konumundaydı. Türkiye’nin hemen her yerinde benzer bir durum söz konusuydu. Ankara da aynıydı. Bu acı tablo yıllarca devletin vatandaşına öncülük etmemesinin, evini yapacak yer, hayatını sürdürecek altyapı getirememesinin bir sonucuydu.

6.5 MİLYON YAPI DÖNÜŞMELİ

Başını sokacak evi olmayan birisine çevre, park, bahçe vaadinde bulunmak gerçekçi olmazdı. İstanbul’da Kiptaş, Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla sayıları milyonu aşan konut üretmemizin sebebi budur. Kısa sürede ülkemiz şantiyeye dönmüştür. Son 18 yıldır ülkemiz yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği bir görünüm sergiledi. Ülkemizde depreme hazırlık planları çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6.5 milyonun üzerinde yapı vardır. Amacımız bunlardan aciliyet arz eden 1.5 milyon yapının dönüşümünü 5 yılda tamamlamaktır.

NEFESLENME ALANINA İHTİYAÇ

81 ilimizde ve tüm ilçelerinde her bakımdan örnek hayat alanları oluşturduk. Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına ihtiyacı olduğunu gördük. Millet bahçeleri işte bu tespit sonrasında geliştirdiğimiz projelerdir. Özellikle şehir merkezlerinde yeniden yaptığımız stadyumlardan başlayarak tüm uygun alanları millet bahçeleri için tahsis ettik. 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.”

Erdoğan aralarında Sivas’ın (üstte) da bulunduğu 10 millet bahçesinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Ankara Millet Bahçesi’nde de yeni dikilen ağaca can suyu verdi.

YASAĞI İPTAL KARARI ALDIM

Salgın döneminde çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Geçtiğimiz hafta sonundaki sınırlamaların ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak bir ara 700 küsurlara inen günlük vaka sayısı 1000’li rakamın sınırına dayandı. Bu olumsuz gelişme üzerine sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden gündemimize almak zorunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, dün (önceki) gece ilan edilmişti. Bu 15 şehir başta olmak üzere ülkemizin 4 bir yanından vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı salgınla mücadele, yayılmayı önleme ve vatandaşımızı koruma olan bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2.5 ayı bulan bir aranın ardından yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etme kararı aldım.

ÖNEMLİ UYARI: DİKKAT ETMEZSEK KISITLAMALAR KAÇINILMAZ OLUR

"Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini istiyorum. Buna dikkat edersek çok daha kısa zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat azalacak, inşallah belki de bitecek. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacak."

BÜYÜK DEVLET OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

"Salgın döneminde herkes kendi içine kapanırken, maske savaşları yaşanırken biz hem kendi vatandaşımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el attık. Sadece rakamlar itibarıyla iri olmak, büyük devlet olmak yetmiyor. Büyük devlet olmak için maddi imkanlar yanında merhamet, şefkat, insan sevgisi de lazım. Salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Artık aklın ve bilimin yanında vicdanın, merhametin, inancın öne çıkacağı yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye insani değerleri sayesinde geleceğine çok daha güvenle bakan bir ülke haline geldi."

‘DOĞANIN DENGELERİ KORUNURSA SAĞLIKLI KALABİLİRİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Virüsten korunmak için tedbirleri uygularken, çevre sağlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi: “Dünya Çevre Günü’nde bir kere daha hatırlamalıyız ki bizler ancak doğanın dengeleri korunursa sağlıklı kalabiliriz. Üzülerek görüyorum ki kullanılmış maske ve eldivenler, kıyılarımıza çoktan vurmaya başladı bile. Maalesef virüsü temizlemeye çalışırken su israfı da arttı. En kısa zamanda tasarruf tedbirlerini gündeme almazsak, yarının dünyasında salgınlarla mücadelede su bulamayacağız... Unutmayalım, tabiat, tüm kaynaklarıyla insanlığın eşit payının olduğu ilahi bir mirastır.” (AA)