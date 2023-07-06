2023 en sıcak yıl olacak... El Nino ateşi kavuracak

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KÜRESEL iklim değişikliği mevsimleri kaydırdı, sıcaklıkları artırdı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3 Temmuz Pazartesi günü küresel ortalama sıcaklık 17.01 derece olarak ölçüldü. Bu şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gündü. Tekrar edeyim; bu, tarihte insanın yaşadığı en sıcak gündü” dedi. Öte yandan Prof. Dr. Kurnaz, şimdiye kadar en sıcak yılın 2016 olduğunu vurgulayarak, bu yıl sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini ve ilerleyen günlerde bu yükselişin 2023 yılını en sıcak yıl yapacağını söyledi. Climate Change Institute (İklim Değişikliği Enstitüsü) ve Maine Üniversitesi tarafından yayınlanan grafiklerde, dünya geneli ortalama sıcaklığın en son 2016 yılının ağustos ayında 16.9 dereceyi bulduğunu belirten Prof. Dr. Kurnaz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, bu yıl daha temmuz başında17.1 derece ile yeni bir rekorun kırıldığının altını çizerek şunları söyledi:

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KÖTÜ SENARYO KAPIDA

“En sıcak yıl olan 2016’nın rekorunu geçtiğimiz pazartesi kırdık. Normalde 2016’daki yüksek sıcaklığa ulaşmak için daha 20 günümüzün olması gerekiyordu. 2016’da yaşanan yüksek sıcaklığı yarım dereceyle bu yıl geçeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü grafik yukarı doğru ilerliyor. Tüm bu yükseliş bu yılı en sıcak yıl yapacak. Bu olayın yaşanmasının nedeni küresel iklim değişikliği. Küresel ısınmayı da geçtiğimiz üç senedir La Nina denilen okyanus koşulu maskeliyordu. La Nina etkisi yaşandığında dünyada sıcaklıklar normalin altında olur. El Nino hava olayının etkisindeyse normalin üstünde olur. Bu maske geçtiğimiz 2 ayda kalktı, yani La Nina bitti. Sıcaklıkları normalin üstüne çıkaran El Nino etkisi ise henüz başlamadı. Şu an en kötü senaryoyu henüz görmedik. Yaşadığımız yüksek sıcaklık, iklim değişikliğinin getirisi. Bunun üstüne ağustos ayında sıcaklıkları normalin üstüne çıkaran El Nino etkisi gelecek. O zaman gerçek cehennemi yaşayacağız. Öte yandan önümüzdeki yıllarda da bu şekilde sıcaklıklar artarak devam edecek.

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ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Bugüne kadar dünyada sağlıklı insanların sıcaktan öldüğünü görmedik. Bir birey sokağa çıktığında hiç sıcaktan ölmedi. Çölde bile insanlar yanlarında su, kafalarında şapka varsa ölmezler. Ancak tıbben nem yüzde 100, gölgedeki sıcaklık da 37 derece olursa insanlar ölebilir. Bu şekilde insanların sıcaktan ölmesi önümüzdeki 30 sene içinde özellikle Güney Asya’da sıradan hale gelecek. Bu sebepten, bir günde yaklaşık 30 milyon insanın ölebileceğinde bahsediyoruz. Buna örnek olarak buhar odalarını verebiliriz. Bu odalar ortalama 40 derece sıcaklığa sahiptir ve nemi yüzde 100’dür. Burada 15 dakika kalındığında bir şey olmaz ancak 5 saat kalmak öldürücü olabilir. Yaşanan sıcaklık sorunu da aynı şekilde gerçekleşecek. 30 yıl içinde Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinde yaşanan bu sıcaklığın etkileri çok net görülmeye başlanacak. Sıcaklık nedeniyle başlayan ölümlerin ardından bölgedekiler Avrupa’ya göç edecekler. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ayrıca bu korkunç bir sağlık sorunu yaratacak.”

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AĞUSTOSTA 50 DERECEYİ GÖREBİLİRİZ

- Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bu ağustos ayında sıcaklığın Türkiye’nin bazı bölgelerinde 50 derecenin üstüne çıkması gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Şırnak’ın Cizre ilçesi önceki yıllarda zaten 49.1’i görmüştü, bu sebeple bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi 50 dereceyi çok rahat geçebilir” diyor.

DÜNYADA BAZI YERLER CEHENNEMİ YAŞIYOR

- Sibirya’da bazı bölgelerde hava sıcaklığının normalden 8-10 derece, Batı Antarktika’da ise normalin neredeyse 18 derece üstünde seyrettiğine dikkat çeken Kurnaz, Amerika’daki orman yangınlarının da bölgenin normalden 8 derece daha sıcak olmasından kaynakladığını söylüyor: “Türkiye’de biz bunu çok fazla hissetmiyoruz çünkü sadece orta Anadolu’daki sıcaklıklarda normalin 2-3 derece üstündeyiz. Ama dünyada bazı yerler şu an cehennemi yaşıyor.”

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EL NINO NEDİR?

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu’ndaki yüzey sularının olağandışı ısınmasını tanımlayan bir iklim modeli. Alize rüzgârları ve atmosfer de El Nino’dan etkileniyor. El Nino, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) adı verilen daha büyük bir olgunun “sıcak fazı” olarak tanımlanıyor.