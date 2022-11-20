2023 Bütçesi kabul edildi

Haberin Devamı

Tartışmalarda, tansiyon sürekli yükseldi. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Taraflar görüşmeler boyunca daha önce hazırlanan fotoğraflar ve dosyalarları göstererek sataşmalarda bulundu. Bakan Soylu ile tartışmaya giren muhalefet milletvekilleri, bu anları danışmanlarına cep telefonlarıyla çektirerek görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı muhalif milletvekillerinin, bu anları canlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştıkları da görüldü.



Görüşmelerin sonunda komisyonda, İçişleri Bakanlığı’nın 2023 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.



MUHTARLAR ÜNİVERSİTELİ OLUYOR



İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçe sunum kitapçığında yeni yılda hayata geçirilecek birçok projeye yer verildi. En dikkat çeken projelerden biri ise muhtarların akademik eğitim alması oldu. İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında “Muhtar Akademisi” projesi anlaşması yapıldı. Bu kapsamda 81 ilde muhtarlar, devlet üniversitelerinde 2 haftalık akademik eğitim alacak.



DOĞU AKDENİZ’E GÖZETLEME KULESİ



İçişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğinin artırılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak 2 ayrı bölgeye “Sahil Gözetleme İstasyonu” kuruyor. Ayrıca KKTC’de “İzleme Merkezi” ve “Harekat Merkezi” kurulması çalışmalarına da başlandı. Kurulacak istasyonlarla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğinin arttırılması, hak ve menfaatlerin korunması amaçlanıyor.



TELE DOLANDIRICILARA ‘ÇENGEL’



Aralarında ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişiyi dolandıran tele-dolandırıcılara karşı yeni proje hayata geçiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü “Çengel” (Çağrı Engelleme) adı verilen mobil uygulama projesini hayata geçirecek.