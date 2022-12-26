2022’de 119 bin 817 göçmen sınır dışı

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Başkanlığın açıklamasında şu bilgiler verildi: m “Sınırlarımızda alınan etkili tedbirler sayesinde 2022 yılında 274 bin 311 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 737 bin 732 olmuştur. Ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirlerle birlikte bir önceki yıla göre yüzde 38 azalmıştır. m Yılbaşından bu yana 119 bin 817 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece henüz yıl tamamlanmadan ülkemiz tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmıştır. Sınır dışı sayısı, geçen seneye göre yüzde 159 artış göstermiştir. m Yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 236, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 22 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 167 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı sayısı ise 445 bin 326’ya ulaşmıştır. m Eurostat verilerine göre, 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 709 bin 900 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen 80 bin 470'i sınır dışı edilmiştir. 2022 yılında ise tüm Avrupa’dan sınır dışı edilen göçmen sayısı eylül ayı sonu itibariyle 53 bin 885 olarak açıklanmıştır.”