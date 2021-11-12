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2022 Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2022 Ramazan Bayramı tarihini açıkladı!

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2022 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet 2022 Ramazan Bayramı tarihini açıkladı

2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi 2021 yılının sonlarına geldiğimiz bu günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri haberimizde...

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İslam alemi için önemli bir ay olan 2022 Ramazan ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Bunun yanı sıra tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar tarafından da sogulanan 2022 Ramazan Bayramı tarihi araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet takvimine göre 2022 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihi...

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2022 Ramazan ayı başlangıcı bu yıl 2 Nisan tarihine denk geliyor. Bir ay boyunca oruç ibadetlerini gerçekleştirecek olan müslümanlar 2 Nisan'da ilk oruçlarını tutmaya başlayacaklar.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

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Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

 

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