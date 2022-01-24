2021’in çözülemeyen gizemi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı’nca polis sorumluluk bölgesinde 2021’de işlenen 1468 cinayetten 1467’sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli’de olduğu belirtildi. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 21 Ocak 2021 tarihinde akşam saatlerinde, doğal gaz tesisatçısı Burak Durna (27), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna’yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Şüphelinin, Durna’ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.