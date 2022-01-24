2021’in çözülemeyen gizemi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Saatlerdir erişim sağlanamıyor Açıklama geldiSaatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi#Btcturk
Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti! Çevik kuvvet devreye girdi ve...#Galatasaray
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Alt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyorAlt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyor!#Koronavirüs
72 yıldır böylesi görülmedi Boluda tarihi kar yağışı...72 yıldır böylesi görülmedi! Bolu'da tarihi kar yağışı...#Anadolu Otoyolu
Ay görevi için milli roket hazırAy görevi için milli roket hazır#Hibrit
Belgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyorBelgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyor#Sezen Aksu
Hakaret özgürlük mü tutuklama adalet miHakaret özgürlük mü tutuklama adalet mi?#Sedef Kabaş
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa#Ayşe Dede
İstanbulda kar etkisi... Şiddetini artırdı Üniversiteler flaş kararİstanbul'da kar etkisi... Şiddetini artırdı! Üniversiteler flaş karar#Istanbul
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
Enis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdiEnis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdi#Enis Arıkan
Vali Yerlikaya duyurdu İstanbulda kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağıVali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı#Motosiklet
HABERLERGündem Haberleri

2021’in çözülemeyen gizemi

#Cinayet#Burak Durna#İçişleri Bakanlığı
2021’in çözülemeyen gizemi

2021’de işlenen 1468 cinayetten 1467’si aydınlatılırken, çözülemeyen tek olay Denizli’de meydana geldi. 21 Ocak 2021’de doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, evine girdiği sırada tabancayla vurularak öldürüldü. O günden bugüne cinayetin failleri hâlâ bulunamadı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı’nca polis sorumluluk bölgesinde 2021’de işlenen 1468 cinayetten 1467’sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli’de olduğu belirtildi. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 21 Ocak 2021 tarihinde akşam saatlerinde, doğal gaz tesisatçısı Burak Durna (27), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna’yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Şüphelinin, Durna’ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Burak Durna#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe