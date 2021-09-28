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2021-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler başladı... İşte başvuru tarihleri

#ÖSYM#YKS#Milli Sporcu Yerleştirme
2021-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler başladı... İşte başvuru tarihleri

ÖSYM, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu.

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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar (milli sporcular) için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları, 28 Eylül-4 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 4 Ekim 2021 saat 23:59'da sona erecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

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#ÖSYM#YKS#Milli Sporcu Yerleştirme