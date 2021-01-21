2021 MSÜ başvurusu ne zaman? İşte MSÜ sınav ve başvuru takvimi

2021 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Her yıl askeri öğrenci belirlemek amacıyla yapılan 2021 MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri belirlendi. İşte, MSÜ sınav ve başvuru takvimi...

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA BAŞLIYOR

MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat’ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan’da erişime açılacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. Geçtiğimiz yıl sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebildiler.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.