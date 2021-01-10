2021 DGS ne zaman? İşte Dikey Geçiş sınavında son gelişmeler

Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuruları için geri sayım başladı. İşte, 2021 DGS takviminde son durum...

2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yılın DGS başvuruları da 9 Haziran'da alınmaya başlamıştı.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.