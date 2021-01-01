MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS sınavında son bilgiler...
GeriGündem 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS sınavında son bilgiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS sınavında son bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS sınavında son bilgiler...
Abone Olgoogle-news

Yeni yılın gelmesi ve 2021'e adım atılması ile birlikte, en çok merak edilenlerden biri de MEB'in sınav tarihleri ve takvimi oldu. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı ve sonucunda maddi destek aldığı bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?

2021 İOKBS oturumuna yönelik araştırmalar, yeni yılın ilk gününden itibaren hız kazandı. İşte, Ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi...

MEB’in yayımladığı 2021 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak.

2021 MEB TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle