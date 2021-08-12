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2021-2022 av sezonu ne zaman başlıyor? Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
2021 2022 av sezonu için Bekir Pakdemirli'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Pakdemirli, Akdeniz bölgesinde yangından zarar gören alanların av sezonu içerisine dahil edilmeyeceği ve bu yıl yasak uygulanacağını açıkladı. İşte, 2021-2022 av sezonu yasağı hakkında detaylı bilgiler
Av yasağı hakkında Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde;
"Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."