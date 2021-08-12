MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2021-2022 av sezonu ne zaman başlıyor? Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
GeriGündem 2021-2022 av sezonu ne zaman başlıyor? Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12.08.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

2021-2022 av sezonu ne zaman başlıyor? Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021-2022 av sezonu ne zaman başlıyor? Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

2021 2022 av sezonu için Bekir Pakdemirli'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Pakdemirli, Akdeniz bölgesinde yangından zarar gören alanların av sezonu içerisine dahil edilmeyeceği ve bu yıl yasak uygulanacağını açıkladı. İşte, 2021-2022 av sezonu yasağı hakkında detaylı bilgiler

Av yasağı hakkında Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi