2021-2022 av sezonu ne zaman başlıyor? Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

Av yasağı hakkında Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."

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