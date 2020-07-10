2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de

YKS kapsamındaki AYT-TYT ve YDT oturumlarına geçtiğimiz günlerde katılım sağlayan adaylar, 2020-2021 eğitim sezonu için üniversite tercih işlemlerini gündemlerine aldı. ÖSYM'nin puan ve başarı sırası açıklamasının ardından başlayacak tercih süreci için tarih belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. Söz konusu tercihler her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılacak. İşte, 2020 YKS'ye ilişkin ayrıntılar...

TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bu hususta bilgi verecek kurum ÖSYM. Ancak ÖSYM'den henüz tercih sürecine ilişkin açıklama yapılmadı.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

KILAVUZ YAYIMLANACAK

YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından, 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşecek.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.