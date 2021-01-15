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Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

2020-TUS 2.Dönem ek tercihleri erişime açıldı.. İşte ek tercih ekranı

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2020-TUS 2.Dönem ek tercihleri erişime açıldı.. İşte ek tercih ekranı
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2020-TUS 2.Dönem ek tercihleri bugün erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: "2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi

2020-TUS 2. Dönem: Ek Tercihlerinin Alınması hakkında ÖSYM'den yapılan açıklama

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından paylaştı

Kıymetli hekimlerimiz,
2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

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