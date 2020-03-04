2020 EKPSS ne zaman hangi tarihte? EKPSS geç başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından 24 Ocak 12 Şubat tarihlerinde başvuruları alınan EKPSS için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın başvurularını vaktinde tamamlayamayanlar sınava hazırlanırken bir yandan da EKPSS geç başvuru gününü sorguluyor. EKPSS geç başvuru ücretinin yatırılmasının ardından sınavın başvuru işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinden tamamlanacak. İşte, 2020 EKPSS geç başvuru tarihi...

EKPSS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 ÖSYM takvimine göre EKPSS geç başvurular 11-12 Mart'ta alınacak. Kuraya başvurular, 28 Nisan-12 Mayıs, geç başvuru ise 3-4 Haziran'da yapılacak.

Sınav ücreti (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 120,00 TL'dir. 35,00 tl aday tarafından yatırılacaktır 85,00 tl ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacaktır.)

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti 20,00 TL (bu ücret, aday tarafından 28 nisan-13 mayıs 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.)

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan 2020 EKPSS sınavı 26 Nisan'da düzenlenecek. Sınava bu yıl yaklaşık 85 bin aday katılacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.