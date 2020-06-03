Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek isteyen adaylar, söz konusu sınav için belirlenen başvuru ve sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, '2020 EKPSS ne zaman?' sorusuna yanıt...

EKPSS 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.

EKPSS HAKKINDA

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir