2020 2021 okul kayıtları ne zaman başlıyor?

İlkokul kayıt tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul kayıtları, e-okul istemi üzerinden alınacak. Öte yandan LGS'nin ardından lise kayıtları da merak konusu oldu. İşte, 2020 okul kayıtları hakkında ayrıntılar...

lkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2020 LGS tamamlandı. Lise kayıtları da LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.