2020 2021 okul kayıtları ne zaman başlıyor?
Temmuz ayının başlamasıyla, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okul kayıtları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İlkokula başlama yaşında çocuğu olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlarca veli, ilkokul kayıtlarının başladığı tarihe göre ilk kez bir eğitim kurumuna çocuklarına yazdıracak. Peki, 2020 2021 okul kayıtları ne zaman başlıyor?
İlkokul kayıt tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul kayıtları, e-okul istemi üzerinden alınacak. Öte yandan LGS'nin ardından lise kayıtları da merak konusu oldu. İşte, 2020 okul kayıtları hakkında ayrıntılar...
lkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2020 LGS tamamlandı. Lise kayıtları da LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.
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