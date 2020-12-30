20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta? 20 yaş altı-65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinin detayları

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, takip edilen konuların başında geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde,

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

TOPLU TAŞIMA KULLANIMININ KISITLANMASI

Genelgede bu yaş grubundakilerin toplu taşıma kullanımıyla ilgili de şu ifadelere yer verildi;

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi uygun görülmüştür.