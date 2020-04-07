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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

20 yaş altı hırsızlık şüphelilerine yasak ihlalinden 3 bin 150'şer lira ceza

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20 yaş altı hırsızlık şüphelilerine yasak ihlalinden 3 bin 150'şer lira ceza
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BİTLİS’in Ahlat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşından küçük 3 kişiye koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Şüpheliler hakkındaki adli işlemin de sürdüğü bildirildi.

Ahlat'ta dün sulamada kullanılan sondaj kuyularına ait elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çevrede yaptığı aramada bir araçtaki 20 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 kablo kesme makası, 1 kerpeten, 200 metre uzunluğunda bakır tel kablo ve muhtelif elektrik malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları süren şüpheliler hakkında ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

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