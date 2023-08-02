20 üniversiteye yeni rektör

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Prof. Dr. Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla boşalan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne, eski Ak Parti Grup Başkanvekili ve eski TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı getirildi.

8 YIL SONRA DEĞİŞİKLİK

İstanbul Üniversitesi’nde 2015 yılından beri rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Ak yerine Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın atanması dikkat çeken önemli görev değişikliklerinden oldu. Eski rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, YÖK üyeliğine seçilirken, görevi İÜ Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Zülfikar’a devretti. 2015 yılında eğitim öğretime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşundan beri görev yapan Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl de görevden alınan isimlerden biri oldu. Göreve yardımcılığını yapan Prof. Dr. Kemalettin Aydın atandı. Atama yapılan 20 rektör ve üniversitelerden bazıları şöyle: Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet Naci Bostancı, İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Karabük ÜniversitesiProf. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koç ÜniversitesiProf. Dr. Metin Sitti.

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YÖK’E 5 ATAMA

YÖK üyeliğine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir yeniden atandı. İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr Mahmut Ak, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de yeni YÖK üyeleri oldu.