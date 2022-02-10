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20 saniyede 12 bin TL'lik hırsızlık! Anbean kamerada

#Hırsızlık#Bağcılar#Tesisat

Bağcılar'da hırsızlar araçla girdikleri sokakta tesisatçıya ait olan hafif ticari araçtan 20 saniyede 12 bin liralık malzeme çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 6 Şubat Pazar günü saat 07.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar geri manevra yaparak sokağa girdi. Hırsızlar esnaf Zülfü Kevser'in aracının yanında durdu. Arabadan inen 2 kişi Kevser'in tesisat işlerinde kullandığı iş makinelerinin olduğu hafif ticari aracın bagaj kapısını kolayca açarak içindekileri taşımaya başladı. Hırsızlar 20 saniyede 12 bin lira değerindeki iş makinelerini alıp kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik  kamerası tarafından kaydedildi.

20 saniyede 12 bin TLlik hırsızlık Anbean kamerada

"2-3 GÜN İŞ KAYBIM OLDU"

Hırsızlık olayını anlatan  Zülfü Kevser, "Sokağa girip geri geri benim arabanın yanına yanaşıyor. Kapısını açıp eliyle koymuş gibi takımları yükleyip gidiyor. Arabanın içinde iki tane değerli matkap, kaynak makinesi, tam takım tesisatçı malzemeleri var. Ne varsa alıp gidiyorlar. Sanki onların içinden biri tanıdık gibi eliyle koymuş gibi gelmiş. Tahmini zararım 12 bin lira ama bundan ziyade bu malzemeyi her an temin edemiyorsun. Çok araştırmak lazım, 2-3 gün iş kaybım oldu, müşterilerim müşkül durumda kaldı, işlerim aksadı. Polisler çok ilgileniyor, Türk emniyetine güveniyorum" dedi.

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#Hırsızlık#Bağcılar#Tesisat

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