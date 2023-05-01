Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

20 milyon TL’lik boşanma davası

Güncelleme Tarihi:

#Aysel Aslan#İsmail Aslan#Boşanma Davası
20 milyon TL’lik boşanma davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

İSTANBUL’daki Bakırköy Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, ünlü tekstilci İsmail Aslan ile Aysel Aslan görücü usulü tanıştıktan sonra 1988 yılında evlendi.

Haberin Devamı

Çiftin evliliğinden bugün 32 yaşında bir kızı ve 27 yaşında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, İsmail Aslan ve ailesi tarafından evliliğinin ertesi gününden itibaren hırpalanan Aysel Aslan’a, aile binasındaki tüm temizlikten, misafir önüne konulacak yemeğe kadar eve yardımcı alınmaksızın sorumluluk yükletildi.

İsmail Aslan’ın Denizli’nin tanınmış eşraflarından olduğunu dava dilekçesinde anlatan Aysel Aslan’ın avukatı Handan Bakbak, özetle “İsmail Aslan, eşine ve çocuklarına daima sözlü ve fiziksel şiddet uygulamış, en önemsiz bir durumda bile onları ağır şekilde rencide ederek azarlamıştır. Son yıllarda eşine cinsel şiddet uygulayarak onu hırpalamış, değersizleştirmiş, aşağılamış ve onu beğenmemiştir. Sık sık eşini aldatan İsmail Aslan, kafasına göre kaçamak tatiller yapmıştır. Aylık 175 bin lira nafaka ödenmesini talep ediyoruz. Yıllardır ev hayatına mahkûm edilerek hırpalanan, bedensel ve ruhsal anlamda travmalar yaşayan müvekkil için 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminat istiyoruz. Ayrıca yaklaşık 120 adet gayrimenkulü bulunan İsmail Aslan’ın bu gayrimenkulleri kötü niyetli bir şekilde tasarrufunun engellenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aysel Aslan#İsmail Aslan#Boşanma Davası

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota