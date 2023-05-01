20 milyon TL’lik boşanma davası

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Çiftin evliliğinden bugün 32 yaşında bir kızı ve 27 yaşında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, İsmail Aslan ve ailesi tarafından evliliğinin ertesi gününden itibaren hırpalanan Aysel Aslan’a, aile binasındaki tüm temizlikten, misafir önüne konulacak yemeğe kadar eve yardımcı alınmaksızın sorumluluk yükletildi.

İsmail Aslan’ın Denizli’nin tanınmış eşraflarından olduğunu dava dilekçesinde anlatan Aysel Aslan’ın avukatı Handan Bakbak, özetle “İsmail Aslan, eşine ve çocuklarına daima sözlü ve fiziksel şiddet uygulamış, en önemsiz bir durumda bile onları ağır şekilde rencide ederek azarlamıştır. Son yıllarda eşine cinsel şiddet uygulayarak onu hırpalamış, değersizleştirmiş, aşağılamış ve onu beğenmemiştir. Sık sık eşini aldatan İsmail Aslan, kafasına göre kaçamak tatiller yapmıştır. Aylık 175 bin lira nafaka ödenmesini talep ediyoruz. Yıllardır ev hayatına mahkûm edilerek hırpalanan, bedensel ve ruhsal anlamda travmalar yaşayan müvekkil için 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminat istiyoruz. Ayrıca yaklaşık 120 adet gayrimenkulü bulunan İsmail Aslan’ın bu gayrimenkulleri kötü niyetli bir şekilde tasarrufunun engellenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.