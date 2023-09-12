20 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

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4 Eylül’de okulöncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri için Uyum Haftası başlamıştı. Dün ise tüm kademelerde ilk zil çaldı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri ve ailelerinin katılacağı rehberlik uygulamaları da 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu dün okullarda yapıldı. Bugün ise aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Kalan üç günde de öğrencilerle rehberlik uygulamalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

HEP BERABER BAŞARALIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin vurduğu Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Ömer Faruk Adaş İlkokulu’nda yeni eğitim öğretim yılı açılışında özetle şunları söyledi: “Eğitimle ilgili herkes düşüncesini paylaşıyor. Saygı duyuyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Kullandıkları cümleler şöyle; ‘Sayın Bakanım, Yusuf Hocam, şunun yapılması gerekir.’ Ben bu önermeleri dile getiren herkese teşekkür ediyorum. Ama bir de ricam var, lütfen gelin bu önermeleri değiştirelim. ‘Hadi hep beraber yapalım’ demek istiyorum ben. Açıkçası ben diyorum ki; gelin öğrencisinden, velisinden, öğretmeninden, sivil toplum örgütlerinden, siyasetçisine kadar hep beraber bu yükün altına girelim.”

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RAUF BEY’DE YATILI EĞİTİM

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından limana demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, yapılan çalışmalar sonucu Osman Ötken Anadolu Lisesi’ne dönüştürüldü. İlk ders zilinin çaldığı gemide eğitim-öğretim hayatına başlayan 472 öğrenci, aynı zamanda sene boyunca gemide yatılı olarak ikamet edecek.

İLK GÜN İZLENİMİ

Okulun ilk gününü İstanbul Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu’nda takip ettik. Ara sınıflar arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşarken, 1’inci sınıf öğrencilerinin heyecanlı olduğu gözleniyordu. Açılış töreninin ardından okul bahçesinde patlayan konfetiler ve çalan zillerle öğrenciler sınıflarında yerlerini aldı.

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KONTEYNER OKULLARDA DERS

Depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni ders yılı konteyner okullarda başladı. Deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle Nurdağı ilçesinde öğrenci sayısı 11 bin 525’ten 8 bin 766’ya, İslahiye’de ise 20 bin 340’tan 16 bin 652’ye geriledi.

İSTANBUL’DA TRAFİK DURDU

2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmenin dersbaşı yaptığı İstanbul’da günler öncesinden kriz masası kurulmasına, kamu kurumlarının tedbirler almasına rağmen yine okulun ilk gününde trafik

durma noktasına geldi.

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POLİSTEN SIKI DENETİM

İstanbul polisi ise okul önlerini adeta ablukaya aldı. Tüm şüpheli görülen kişi ve araçlar kontrol edildi. Ayrıca servis araçları da sıkı denetimden geçti. Polis helikopteri ve dronlarla da havadan denetim yapıldı.

‘ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM’

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, okulların açılması dolayısıyla bir mesaj paylaşarak öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“2023- 2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.”

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‘MUTLU VE BAŞARILI GEÇSİN’

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında öğrencileri kutladı. Emine Erdoğan, “Eğitim camiamızın ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Çalan ilk ders zili ile beraber okul heyecanını yaşayan bütün öğrencilerimizin sevincini paylaşıyor, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum” mesajını paylaştı.

‘OKULLARIMIZIN BİRÇOĞU HAZIRLANAMAMIŞ’

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya mesajında eğitim sistemini eleştirirken özetle “Okullarımızın birçoğu maalesef hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır. Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır. Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü bir oranda artmış, aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır” dedi.

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