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20 bin Suriyeli evine döndü

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#Hulusi Akar#Deprem Bölgesi#Suriyeliler
20 bin Suriyeli evine döndü
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde incelemelerde bulundu.

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Bakan Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İrtibat Bürosu’na giderek bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye giriş yaptığı iddialarını da kesin bir dille yalanladı: “Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru, evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip
ediyoruz.”

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