20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama tercih sonucu sorgulama

9-13 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar göreve başlama işlemi esnasında gerekli belgeleri teslim edecek. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olur? İşte, MEB atama sonucu sorgulama ekranı ve atama sonuçlarıyla ilgili detaylar.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için belirlenen süreç tamamlandı. 9-13 Mart tarihleri arasında alınan atama tercihleri, 18 Mart tarihinde erişime açılacak. Atamalar sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

ATAMA SONRASI HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz

edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

11.3.7. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları //personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir. Tercih sonuçları duyurulduğu zaman aşağıdaki sayfadan değerlendirme sonuçlarını öğrenebililirsiniz.

MEB ATAMA TERCİH SONUCU SORGULAMA

ATAMALAR NASI YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.