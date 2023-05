2. turun kilit ismi merakla beklenen açıklamayı yaptı... Sinan Oğan Erdoğan'ı destekleyecek

Haberin Devamı

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun kilit ismi olmuştu. İttifakın ve Oğan’ın kendisine oy veren bu seçmeni iki adaydan hangi isme yöneleceği merak uyandırmıştı. Seçime sayılı günler kala, ATA İttifakı’nda kararlar verilmeye başlandı. Dün baş döndüren görüşme trafiğinin ardından ATA İttifak’ının tek bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamadığı görüldü. Başkentte basın toplantısı düzenleyen Oğan, tercihinin Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan olduğunu açıkladı:



SAYMAYANLAR, SAYDI



“Adeta kirli pazarlıkların bir parçası gibi gösterdiler, sosyal medya lincine uğradık. Yılmadık yıkılmadık. Hem üç yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar hem de ittifakın bileşenleriyle yaptığımız güçbirliği bu başarıyı getirmiştir. Bir dip dalganın geldiğini, tüm anketlerin yanılacağını, seçimin sürprizini bizim yapacağımızı iddia ettik. Ancak linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla, bize dönük başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine neden oldu. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür. Seçimlere oldukça zor şartlarda girdik. İlk günden bir hedef ve plan koyduk. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Ülkeyi yönetmek hedefimiz devam ediyor. Temel kuralımız, plana sadık kal. İkinci turun ana gündemini de belirleme yetkisine sahip olduk. Bizi dikkate almayan, saymaya gerek görmeyenlerin saydığını gördük. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. Biz bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Dört temel konuda acilen çözülmesi gereken sorunlar vardır. Sürdüğümüz müzakereler, şu ilkeler çerçevesinde neticelenmiştir. Her türlü terör örgütlerine kesintisiz, kararlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacaktır. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içerisinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Sınırlarımızdan kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır. Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği ve Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mecburiyeti de görülmüştür. Türk Devletleri Teşkilatı’nın her alanda geliştirilmesi sağlanacaktır.Yeni seçilen cumhurbaşkanının yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde istikrarlılığın temelinde parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifak yönetiminde olması önem arz etmektedir. Millet İttifakı ise 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık, kimseden görev talep etmedik. 28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kritik öneme sahiptir. Seçimde nasıl bir tutum alınması konusunda müzakereler yaptık. İkinci tur seçimlerinde adaylarla görüştük. Her iki adayla görüşmede önceliklerimizi müzakere ettik.Herhangi bir talepte bulunmaksızın kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Bu müzakereler, istişareler, tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de Sayın Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyorum.”

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

ATA İttifakı cephesinde dün baş döndüren bir trafik yaşandı. Önce saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Saat 15.00’te ise Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı’ndan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti. İttifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise saat 17.00’de düzenlediği basın toplantısıyla Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’a destek kararını açıkladı. Özdağ, akşam saatlerinde de Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

ÖZDAĞ: KENDİ TERCİHİ

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan’ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın (bugün) saat 11.00’de tarafımdan yapılacaktır” dedi. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de “#HerkesKendineYakışanıYaptı” paylaşımı yaptı.