2. turun kilit ismi merakla beklenen açıklamayı yaptı... Sinan Oğan Erdoğan'ı destekleyecek

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ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, yüzde 5.17 oranı ile 2 milyon 829 bin 634 seçmenin oyunu kazanarak, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun kilit ismi olmuştu. İttifakın ve Oğan’ın kendisine oy veren bu seçmeni iki adaydan hangi isme yöneleceği merak uyandırmıştı. Seçime sayılı günler kala, ATA İttifakı’nda kararlar verilmeye başlandı. Dün baş döndüren görüşme trafiğinin ardından ATA İttifak’ının tek bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamadığı görüldü. Başkentte basın toplantısı düzenleyen Oğan, tercihinin Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan olduğunu açıkladı:
SAYMAYANLAR, SAYDI
“Adeta kirli pazarlıkların bir parçası gibi gösterdiler, sosyal medya lincine uğradık. Yılmadık yıkılmadık. Hem üç yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar hem de ittifakın bileşenleriyle yaptığımız güçbirliği bu başarıyı getirmiştir. Bir dip dalganın geldiğini, tüm anketlerin yanılacağını, seçimin sürprizini bizim yapacağımızı iddia ettik. Ancak linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla, bize dönük başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine neden oldu. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür. Seçimlere oldukça zor şartlarda girdik. İlk günden bir hedef ve plan koyduk. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Ülkeyi yönetmek hedefimiz devam ediyor. Temel kuralımız, plana sadık kal. İkinci turun ana gündemini de belirleme yetkisine sahip olduk. Bizi dikkate almayan, saymaya gerek görmeyenlerin saydığını gördük. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. Biz bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
ATA İttifakı cephesinde dün baş döndüren bir trafik yaşandı. Önce saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Saat 15.00’te ise Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı’ndan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti. İttifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise saat 17.00’de düzenlediği basın toplantısıyla Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’a destek kararını açıkladı. Özdağ, akşam saatlerinde de Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
ÖZDAĞ: KENDİ TERCİHİ
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan’ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın (bugün) saat 11.00’de tarafımdan yapılacaktır” dedi. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de “#HerkesKendineYakışanıYaptı” paylaşımı yaptı.