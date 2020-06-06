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Okan ÇALIŞKAN - DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

2 TL'lik tatlı yemek için çıktı... 799 TL ceza yedi!

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2 TL'lik tatlı yemek için çıktı... 799 TL ceza yedi!
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının önlemek amacıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Mehmet Toprak, 2 liralık karsambaç tatlısı yemek istedi.

Kar'ın üzerine çeşitli reçeller dökülerek yapılan tatlıyı yiyen Toprak'a polis ekipleri, 799 lira ceza kesti.

2 TLlik tatlı yemek için çıktı... 799 TL ceza yedi

Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, "Hayatımın en pahalı karsanbacını yedim" dedi.

 

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