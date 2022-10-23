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2 polisi şehit etmişti: O hain takside yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Şırnak#Baran Amed
2 polisi şehit etmişti: O hain takside yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta durdurulan takside, 23 suçtan aranan PKK/KCK terör örgütü üyesi ’Baran Amed’ kod adlı Kadir Sezgin’in yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak’ta PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre yolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli taksi durduruldu. Yapılan araştırmada, taksideki 3 kişiden birinin ‘Baran Amed’ kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ başta olmak üzere 23 suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Teröristin ayrıca, 2005 yılında terör örgütüne girdiği, 28 Ekim 2011’de Osmaniye’de PKK/KCK tarafından 2 polis memurunun şehit edilmesi eyleminde yer aldığı, 13 Ağustos 2012’de ise Hatay’ın Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğüne yönelik eşzamanlı gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun yaralandığı silahlı saldırılara katıldığı belirlendi.

 

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#İçişleri Bakanlığı#Şırnak#Baran Amed

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